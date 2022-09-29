В Казани утвердили план подготовки молодежи к военной службе в учебном году 2022/2023

В период с сентября 2022 года по июнь 2023 года проведут учебные сборы по основам военной службы с учениками 10-х классов. Фото: Олег УКЛАДОВ

Исполком Казани утвердил план основных мероприятий по подготовке, в том числе и молодежи к военной службе в учебном году 2022/2023. Так, структурные подразделения должны обеспечить получение обучающимися образовательных учреждений основных знаний по этой теме.

Кроме того, в течение учебного года в городе проведут соответствующие слеты, соревнования, конкурсы и олимпиады, а также дни открытых дверей в военных образовательных учреждениях с показом боевой техники, навыков владения оружием и приемов рукопашного боя. В свою очередь с сентября 2022 года по июнь 2023 года в Казани проведут военные сборы для учеников 10-х классов.

Исполком города также распорядился организовать работу с сиротами и детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, по их отбору и направлению в высшие военные училища.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram