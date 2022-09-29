Певица из Татарстана Ильсия Бадретдинова решила отправлять часть своих денег мобилизованным

Она попросила своих слушателей быть добрее и поддерживать друг друга.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Татарская певица Ильсия Бадретдинова заявила, что раз в месяц будет проводить благотворительные концерты, средства с которых будут перечисляться в поддержку мобилизованных россиян. Свой щедрый жест артистка объяснила желанием помочь бойцам, среди которые оказались и ее родные.
- Кроме того, я ведь и сама воспитываю сына, - заявила Бадретдинова на своей странице в соцсетях.
Фото: социальные сети
По ее словам, раньше она никогда не сообщала публично об оказании кому-либо материальной помощи, но этот раз стал исключением.
Певица попросила своих слушателей быть добрее и поддерживать друг друга в такие сложные времена.
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