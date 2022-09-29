Глава Татарстана поручил выдавать всем мобилизованным резервистам аптечки и спальные мешки

Минниханов ежедневно принимает участие во встрече местной мобилизационной комиссии. Фото: пресс-служба главы Татарстана

В четверг, 29 сентября, глава Татарстана Рустам Минниханов поручил правительству республики выдавать резервистам, которые отправляются на спецоперацию, аптечки и спальные мешки. Такое заявление он сделал в ходе очередной встречи местной мобилизационной комиссии.

Напомним, ранее мобилизованный педиатр из Набережных Челнов рассказал, что нужно положить в аптечки резервистов. Николай Зотов опубликовал список из 16 позиций, которые могут помочь бойцу в ходе спецоперации.

Минниханов же лично проверил, как обстоят дела у мобилизованных татарстанцев в пункте сбора, который организован в выставочном центре «Казань Экспо».

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