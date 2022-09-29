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Общество29 сентября 2022 10:07

Из-за аварии на улице Шамиля Усманова в Казани ряд домов остался без воды

На месте ЧП уже ведутся ремонтные работы
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Отключение коснулось жителей шести многоквартирных домов.

Отключение коснулось жителей шести многоквартирных домов.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В четверг, 29 сентября, у дома №20 по улице Шамиля Усманова в Казани произошла коммунальная авария. В связи с этим ряд горожан, живущих рядом, остался без воды.

В частности, водоснабжение на данный момент отключено в домах №№20, 22, 24, 26 и 28 по улице Шамиля Усманова и в доме №11 по улице Восход. Возобновить его планируется после окончания ремонтных работ, сообщают в МУП «Водоканал».

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