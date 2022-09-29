Из-за аварии на улице Шамиля Усманова в Казани ряд домов остался без воды

Отключение коснулось жителей шести многоквартирных домов. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В четверг, 29 сентября, у дома №20 по улице Шамиля Усманова в Казани произошла коммунальная авария. В связи с этим ряд горожан, живущих рядом, остался без воды.

В частности, водоснабжение на данный момент отключено в домах №№20, 22, 24, 26 и 28 по улице Шамиля Усманова и в доме №11 по улице Восход. Возобновить его планируется после окончания ремонтных работ, сообщают в МУП «Водоканал».

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram