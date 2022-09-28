«Сейчас прохожу реабилитацию после контузии и снова поеду»: в Марий Эл участникам спецоперации вручили награды от Путина

Заслуженные награды добровольцы получили из рук главы региона Юрия Зайцева. Фото: mari-el.gov.ru

На заседании призывной комиссии по частичной мобилизации в Марий Эл глава региона Юрий Зайцев в торжественной обстановке вручил федеральные награды участникам спецоперации на Украине.

- Для меня честь выполнить почетную миссию – наградить государственными наградами четверых наших земляков – людей, которые героически выполнили свои задачи, - сказал Зайацев.

Так, согласно указу президента России Владимира Путина, за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении гражданского долга, Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждены двое жителей Марий Эл, а за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, Медалью «За отвагу» - также двое.

- Я как все, выполнял свою задачу. Испытываю смешанные чувства, что служа простым добровольцем, получил высокую государственную награду. Это очень радует. Ждем задач дальше. Сейчас прохожу реабилитацию после контузии и снова поеду. Про патриотизм можно много говорить, считаю, каждый должен исполнить свой долг. Главное – не бояться, все будет хорошо, - сказал после награждения доброволец Дмитрий.

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