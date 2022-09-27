Стало известно, с какими вопросами по частичной мобилизации обращаются в ОНФ Чувашии

Для оперативного решения проблемы вся информация о возможном нарушении ОНФ передает для разбора в территориальный орган Минобороны России и в призывную комиссию Чувашии по мобилизации. Фото: vk.com/onf21

После объявления президентом России Владимиром Путиным частичной мобилизации по всей стране в региональных отделениях ОНФ (Общероссийский народный фронт) заработали центры по содействию тем, кто был ошибочно призван на службу в нарушение указа главы государства.

- Многие граждане получили повестки в соответствии с законодательством, но могут случаться и ошибки, - отметили в отделении ОНФ в Чувашии

Там объяснили, что, в частности, поступают вопросы о правомерности частичной мобилизации жителей республики старше 35 лет, которые не участвовали до этого в боевых действиях, а также отцов, имеющих на иждивении детей, в том числе и инвалидов. Спрашивают и о том, могут ли мобилизовать ранее не служившего человека, но окончившего в учебном заведении военную кафедру.

- Сейчас мы ведем сбор информации о фактах вручения повесток и ошибочного призыва на военную службу граждан по частичной мобилизации. Будем разбираться с каждым конкретным случаем, - заявляет сопредседатель регионального штаба ОНФ в Чувашии Елена Доманова.

Так, если есть подозрение на нарушение законодательства и директив по частичной мобилизации, то можно позвонить по телефону 122 или обратиться в региональное отделение ОНФ в Чувашии по адресу: г. Чебоксары, ул. Калинина, д. 66, написать электронное письмо по адресу: 21region@onf.ru.

При этом нужно указать:

1. ФИО мобилизованного, дату рождения.

2. Сведения о службе в армии.

3. Наличие боевого опыта.

4. Военно-учетную специальность.

5. Доводы, что мобилизация была проведена незаконно с приложением подтверждающих документов.

6. Укажите, из какого военкомата пришла повестка.

7. Время и место, когда призываемый должен явиться к пункту сбора.

8. Контактный номер телефона.

Для оперативного решения проблемы вся информация о возможном нарушении ОНФ передает для разбора в территориальный орган Минобороны России и в призывную комиссию Чувашии по мобилизации.

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