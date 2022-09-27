В Татарстане ожидаются сильный ветер, дожди и туман

Непогода обрушится на республику в среду, 28 сентября. Фото: Евгения ГУСЕВА

В среду, 28 сентября, в Татарстане будет облачно с прояснениями. Ночью и утром ожидаются дожди, местами сильные, а также туман. Утром и днем порывы ветра могут достигать 20 м/с, сообщает заранее Гидрометцентр республики.

Столбики термометров ночью будут колебаться от 0 до +5 градусов, на западе до +8. При прояснениях, правда, может холодать до -2. Днем прогнозируется от +5 до +10 градусов.

Похожая погода ждет жителей Татарстана и 29 числа. Разве что днем будет теплее – до +12.

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