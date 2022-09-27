Летом в лагерях Татарстана по бесплатным путевкам отдохнули более 31 тысячи детей

Всего же летом в 1,5 тысячи лагерях региона был организован отдых для 154 тысяч детей. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Минувшим летом бесплатные путевки в оздоровительные лагеря Татарстана получили 31 049 детей. Средства на эти цели, а именно 355,5 миллиона рублей, были выделены из бюджета республики.

Всего же летом в 1 527 лагерях региона был организован отдых для 154,3 тысячи детей. Работали 192 лагеря загородного типа и 1,3 тысячи лагерей дневного пребывания, сообщил в ходе брифинга глава Минмолодежи Татарстана Тимур Сулейманов.

Отметим, в рамках проведения в республике мероприятий, посвященных Году цифровизации, в летних лагерях состоялись «Уроки цифры». Они прошли 29 детских оздоровительных организациях в девяти районах и охватили более 25 тысяч ребят.

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