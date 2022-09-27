В Татарстане изменится расписание движения 23 пригородных поездов

Среди прочего изменится маршрут до аэропорта и обратно. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С 28 сентября изменится расписание движения 23 пригородных поездов, курсирующих по Татарстану. Это связано с проведением ремонтных работ на станции Казань-1, сообщает пресс-служба пригородной пассажирской компании.

Так, для маршрута «Казань-1 - Аэропорт - Казань-1» начальной и конечной остановкой станет станция Вахитово. Кроме этого, сократится путь следования пригородных поездов сообщением «Казань-1 - Арск - Казань-1». Для них начальной и конечной остановкой будет станция Ометьево.

Новый порядок курсирования девяти других поездов можно увидеть по ссылке.

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