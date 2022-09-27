Воспитательница детсада в Набережных Челнах отсудила у начальства 41,5 тысячи рублей

Ранее родители написали коллективную жалобу, в которой обвинили сотрудницу в непрофессионализме. Фото: Мария ЛЕНЦ

Родители воспитанников детсада №44 «Золушка» в Набережных Челнах написали коллективную жалобу, в которой обвинили одну из воспитательниц в непрофессионализме. Утверждалось, что женщина позволяла себя оскорбительные ремарки в адрес детей, сообщают chelny-biz.

Руководство детсада попросило воспитателя написать объяснительную и 10 дней не появляться на работе пока идет служебное расследование. Такие меры, якобы, были прописаны в локальном нормативном акте и протоколе общего трудового собрания.

Вот только воспитательница отправилась в суд. Там действия ее бывшего начальства признали незаконными. С руководства детсада взыскали средний заработок сотрудницы за время ее вынужденного прогула, компенсацию морального вреда и возмещение расходов на юриста. Всего 41,5 тысячи рублей.

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