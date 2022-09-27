В Казани завершен ремонт участка улицы Центральная

На работы было потрачено 249 миллионов рублей. Фото: Министерство транспорта и дорожного хозяйства Татарстана

В жилом массиве Салмачи в Казани завершился ремонт улицы Центральная. На проезжей части протяженностью 3,5 километра обновили тротуары, заменили бортовые камни, уложили новый слой асфальта и нанесли дорожную разметку. Кроме того, там установили 173 дорожных знака, два светофора и 92 погонных метра пешеходных ограждений.

Работы проводились в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». На ремонт улицы ушло более 249 миллионов рублей, сообщает пресс-служба Минтранспорта Татарстана.

Отметим, что ранее в городе также завершился ремонт 1,7 километра проезжей части по улице Николая Ершова.

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