В Зеленодольске пропала 16-летняя девочка, которая нуждается в медпомощи

В Зеленодольске начались активные поиски 16-летней девочки, которая нуждается в медицинской помощи. Она перестала выходить на связь с родными в субботу, 23 сентября. С тех пор о ее местонахождении не известно ничего, сообщают волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

Девочка ростом около 145 сантиметров имеет нормальное телосложение, светло-русые волосы и голубые глаза. На момент пропажи на ней была красно-синяя ветровка, темно-серые джинсы и сине-зеленые кроссовки.

Всех, кто видел этого человека, просят сообщить об этом по телефонам 112 или 8(800)700-54-52.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram