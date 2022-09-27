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Общество27 сентября 2022 6:20

Набережные Челны вошли в тройку городов России по приросту средней зарплаты

За первую половину 2022 года она выросла на 19%
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Немного от татарстанского автограда отстал Петропавловск-Камчатский (+18,2).

Немного от татарстанского автограда отстал Петропавловск-Камчатский (+18,2).

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Набережные Челны заняли третье место среди городов России по приросту средней зарплаты . За первую половину текущего года она выросла на 19%, сообщают «РИА Новости».

Первое место в соответствующем рейтинге занял Череповец, где средняя зарплата за полгода выросла на 26%. Следом идет Липецк (+21%). Немного от Набережных Челнов отстал Петропавловск-Камчатский (+18,2). Пятерку лидеров замыкает Кемерово (+17,3%).

Отметим, что больше всех на данный момент зарабатывают жители Нового Уренгоя - в среднем 130 тысяч рублей.

Ранее сообщалось о среднем размер пенсии в Набережных Челнах. Он превышает 17,9 тысячи рублей.

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