Пенсионер из Марий Эл, обвиняемый в жестоком убийстве, может быть помещен в психбольницу

Преступление произошло 10 июля в Куженерском районе. Фото: СУ СКР по Марий Эл.

Завершено расследование уголовного дела в отношении 74-летнего жителя одной из деревень Куженерского района, обвиняемого в убийстве 54-летней сожительницы. По версии следствия, 10 июля пара поссорилась на почве ревности. Утверждается, что в ходе конфликта мужчина взял нож и четыре раза ударил им подругу, в том числе в сонную артерию у уха. От полученных травм женщина скончалась на месте.

Однако, не исключено, что мужчина может избежать колонии. Психолого-психиатрическая экспертиза показала, что он мог не осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий. По заключению специалистов, обвиняемый нуждается в принудительном лечении в психбольнице.

- Уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу и применения принудительной меры медицинского характера, - говорят в следственном управлении СКР по Марий Эл.

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