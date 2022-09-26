Глава Чувашии Олег Николаев о стрельбе в школе в Ижевске: «Нам необходимо быть более внимательными к друг другу»

Николаев дал поручение усилить пропускной режим в школах Чувашии. Фото: администрация главы Чувашии

Глава Чувашии Олег Николаев выразил слова соболезнования в связи с трагедией, которая произошла утром 26 сентября в Ижевске. Напомним, там в школу №88 ворвался вооруженный мужчина. По последним данным, в результате стрельбы погибли девять человек, в том числе пять детей. Еще 20 сотрудников и учащихся пострадали.

- От имени всех жителей Чувашии и от себя лично выражаю глубокие соболезнования семьям, родным и близким погибших, - написал Николаев в своем telegram-канале. - Это трагедия для общества и отдельных семей, а также невосполнимая утрата <…> Нам необходимо быть более внимательными к друг другу.

После этого глава Чувашии заявил, что уже дал поручение усилить пропускной режим в школах республики. Он рассчитывает, что к процессу подключатся местные правоохранители.

Отметим, что прямую онлайн-трансляцию с места трагедии в Ижевске можно увидеть по ссылке.

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