Власти Казани выразили слова соболезнования в связи со стрельбой в школе №88 в Ижевске

Трагедия произошла утром 26 сентября. Фото: Олег ЗОЛОТО

Власти Казани выразили слова соболезнования жителям Удмуртии в связи с трагедией, произошедшей там 26 сентября. Утро в школу №88 в Ижевске ворвался вооруженный мужчина и открыл стрельбу. По последним данным, погибли девять человек, в том числе пять детей. Еще 20 сотрудников и учащихся пострадали.

- Мы глубоко потрясены трагедией в школе в Ижевске. Скорбим вместе с жителями Удмуртии. Соседи, к несчастью, знаем, что вы переживаете, не понаслышке. Сердцем и мыслями мы с вами. Наши соболезнования семьям погибших, - говорят в Исполкоме Казани.

Власти столицы Татарстана пожелали сил и здоровья пострадавшим и их родным.

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