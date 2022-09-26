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Общество26 сентября 2022 10:00

Власти Казани выразили слова соболезнования в связи со стрельбой в школе №88 в Ижевске

По последним данным, в результате нападения на учебное учреждение погибли девять человек
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Трагедия произошла утром 26 сентября.

Трагедия произошла утром 26 сентября.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Власти Казани выразили слова соболезнования жителям Удмуртии в связи с трагедией, произошедшей там 26 сентября. Утро в школу №88 в Ижевске ворвался вооруженный мужчина и открыл стрельбу. По последним данным, погибли девять человек, в том числе пять детей. Еще 20 сотрудников и учащихся пострадали.

- Мы глубоко потрясены трагедией в школе в Ижевске. Скорбим вместе с жителями Удмуртии. Соседи, к несчастью, знаем, что вы переживаете, не понаслышке. Сердцем и мыслями мы с вами. Наши соболезнования семьям погибших, - говорят в Исполкоме Казани.

Власти столицы Татарстана пожелали сил и здоровья пострадавшим и их родным.

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