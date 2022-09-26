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Общество26 сентября 2022 6:07

Лесники объяснили, с чем связано исчезновение грибов в лесах Татарстана

Одной из причин этого стала продолжительная жара
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
С подберезовиками в лесах проблем не наблюдается, чего не скажешь, например, об опятах.

С подберезовиками в лесах проблем не наблюдается, чего не скажешь, например, об опятах.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В сентябре жители Пестречинского и Лаишевского районов не нашли в лесах ряд привычных грибов. Речь идет, в частности, о белых грибах и опятах, которые встречались там в 2020 и 2021 годах.

По словам участкового лесничия Столбищенского участкового лесничества Ленара Касимова, причиной этого может быть продолжительная жара и засуха в конце лета, сообщает «Татар-информ».

Касимов заметил, чтот этот случай напоминает ситуацию аномальной жары 2010 года. Но в отличие от того года в сентябре 2022 года идут дожди. Поэтому есть вероятность, что грибы еще появятся.

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