Лесники объяснили, с чем связано исчезновение грибов в лесах Татарстана

С подберезовиками в лесах проблем не наблюдается, чего не скажешь, например, об опятах. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В сентябре жители Пестречинского и Лаишевского районов не нашли в лесах ряд привычных грибов. Речь идет, в частности, о белых грибах и опятах, которые встречались там в 2020 и 2021 годах.

По словам участкового лесничия Столбищенского участкового лесничества Ленара Касимова, причиной этого может быть продолжительная жара и засуха в конце лета, сообщает «Татар-информ».

Касимов заметил, чтот этот случай напоминает ситуацию аномальной жары 2010 года. Но в отличие от того года в сентябре 2022 года идут дожди. Поэтому есть вероятность, что грибы еще появятся.

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