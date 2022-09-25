В Чебоксарах автоинспектор помог пенсионерке вовремя приехать на вокзал

Командир взвода отдельного батальона ДПС ГИБДД УМВД РФ по Чебоксарам Евгений Данилов. Фото: УМВД по Чебоксарам
Автоинспектор Евгений Данилов дежурил в центре Чебоксар, когда к нему в слезах подошла пенсионерка. Женщина рассказала, что заранее выехала на вокзал, но автобус попал в пробку, из-за чего она теперь не успевает на поезд. До его отправления тогда оставалось всего десять минут.
Полицейский вошел в положение и оперативно доставил горожанку на вокзал на служебном авто. Пенсионерка успела на поезд и уехала.
Свидетелем стала сотрудница вокзала, которая рассказала о произошедшем в соцсетях. Информацию подтвердили в УМВД по городу.
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