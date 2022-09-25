Среди мобилизованных жителей Набережных Челнов оказался известный педиатр Николай Зотов

Он пришел в военкомат сразу после того, как получил повестку. Фото: «Медицина 24»

В числе мобилизованных жителей Набережных Челнов оказался известный в городе педиатр, главврач частной скорой помощи Николай Зотов. Сотрудники медучреждения написали, что гордятся своим руководителем и желают ему всего самого лучшего.

Напомним, первые два автобуса с 74 мобилизованными людьми уехали из Набережных Челнов 24 сентября. Мэр города Наиль Магдеев лично поблагодарил собравшихся за верность Родине и пообещал, что их дети будут бесплатно питаться в школах и бесплатно посещать детсады.

Всего из города накануне выехали 74 человека. Фото: администрация Набережных Челнов

Градоначальник также опроверг информацию о том, что в татарстанском автограде мобилизуют три тысячи человек, которая ранее начала распространяться в соцсетях. По его словам, будут призваны не более 1,2 тысячи местных жителей.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram