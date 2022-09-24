В Чувашии мужчина похитил велосипед, чтобы расплатиться за съемную квартиру

Подозреваемый задержан сотрудниками полиции Башкортостана. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сообщение о пропаже велосипеда, который был оставлен во дворе дома по улице Иванова в Цивильске, поступило в полицию еще в начале июля. Заявление написала 31-летняя местная жительница.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело, но на след подозреваемого полицейские вышли лишь спустя месяцы. Им оказался 35-летний житель Уфы, который был в Чувашии проездом. Свою вину мужчина полностью признал.

Оказалось, что ему злоумышленнику нечем было расплатиться за съемную квартиру и он предложил арендодателю похищенный велосипед вместо денег.

- На данный момент злоумышленник задержан сотрудниками полиции Башкортостана по подозрению в совершении хищений чужого имущества и помещен в следственный изолятор в Уфе, - говорят в МВД по Чувашии.

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