Заместителем премьер-министра Татарстана решено назначить Евгения Варакина

Его кандидатуру на эту должность согласовал Госсовет республики. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Заместителем премьер-министра Татарстана станет Евгений Варакин. Его кандидатуру на эту должность на очередном заседании согласовал Госсовет республики.

Среди новых обязанностей Варакина будет развитие деловых и культурных связей Правительства региона с органами власти и организациями других субъектов России.

СПРАВКА КП

Евгений Варакин окончил Ульяновский государственный университет. В период с 2003 по 2006 годы он был начальником ЖКУ ЖК «Кадышево», начальником отдела контроля за техническим состоянием жилфонда, замначальника по техобслуживанию и текущему ремонту жилфонда, а также начальником МУП ЖКУ Авиастроительного района Казани.

С 2006 по 2010 годы занимал должность главы администрации Вахитовского района, с 2010 по 2011 - должность замначальника и первого замначальника управления административно-технической инспекции Исполкома города, с 2011 по 2016 - должность заместителя и первого заместителя главы администрации Вахитовского и Приволжского районов, а с 2016 по 2021 годы - должность руководителя аппарата Исполкома столицы Татарстана.

С марта 2021 года Варакин был перфектом территории префектуры «Старый город» Исполкома Казани.

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