Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
+10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия23 сентября 2022 8:31

В результате столкновения фуры и «Газели» на трассе в Чувашии погиб мужчина

Смертельная авария произошла рано утром в Козловском районе
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Фото: ГИБДД Чувашии

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Фото: ГИБДД Чувашии

Около семи часов утра в пятницу, 23 сентября, на трассе в Козловском районе столкнулись фура Volvo и «Газель». По предварительным данным, водитель большегруза выехал на встречку, где и произошло ДТП.

От полученных травм водитель «Газели» скончался на месте, сообщают в ГИБДД Чувашии.

Еще одна серьезная авария случилась в то же время на трассе в Ядринском районе. Там в кювет опрокинулся грузовик DAF. Водитель выжил, но оказался зажат в салоне.

Обстоятельства обоих происшествий выясняются.

Вторая авария, произошедшая в то же время в Ядринском районе. Фото: ГИБДД Чувашии

Вторая авария, произошедшая в то же время в Ядринском районе. Фото: ГИБДД Чувашии

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram