В результате столкновения фуры и «Газели» на трассе в Чувашии погиб мужчина

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Фото: ГИБДД Чувашии

Около семи часов утра в пятницу, 23 сентября, на трассе в Козловском районе столкнулись фура Volvo и «Газель». По предварительным данным, водитель большегруза выехал на встречку, где и произошло ДТП.

От полученных травм водитель «Газели» скончался на месте, сообщают в ГИБДД Чувашии.

Еще одна серьезная авария случилась в то же время на трассе в Ядринском районе. Там в кювет опрокинулся грузовик DAF. Водитель выжил, но оказался зажат в салоне.

Обстоятельства обоих происшествий выясняются.

Вторая авария, произошедшая в то же время в Ядринском районе. Фото: ГИБДД Чувашии

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