В Набережных Челнах полицейские поймали приезжих подростков, которые обчищали кассы магазинов

Ребята действовали исключительно по ночам. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По подозрению в совершении серии краж в Набережных Челнах полицейские задержали двух подростков в возрасте 15-ти и 17-ти лет. Все они приехали в татарстанский автоград из соседнего Нижнекамска.

Как установили правоохранители, промышляли подростки по ночам. Взламывали алюминиевые рольставни, вскрывали явно ненадежные двери или просто разбивали стекла. Таким образом, они пролезали в магазины и обчищали кассы. В общей сложности до своего задержания им удалось похитить около 100 тысяч рублей.

- По данным фактам были возбуждены уголовные дела по статье «кража», - сообщили в МВД Татарстана.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram