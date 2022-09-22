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Происшествия22 сентября 2022 15:56

В Набережных Челнах полицейские поймали приезжих подростков, которые обчищали кассы магазинов

До своего задержания они успели похитить около 100 тысяч рублей
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Ребята действовали исключительно по ночам.

Ребята действовали исключительно по ночам.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По подозрению в совершении серии краж в Набережных Челнах полицейские задержали двух подростков в возрасте 15-ти и 17-ти лет. Все они приехали в татарстанский автоград из соседнего Нижнекамска.

Как установили правоохранители, промышляли подростки по ночам. Взламывали алюминиевые рольставни, вскрывали явно ненадежные двери или просто разбивали стекла. Таким образом, они пролезали в магазины и обчищали кассы. В общей сложности до своего задержания им удалось похитить около 100 тысяч рублей.

- По данным фактам были возбуждены уголовные дела по статье «кража», - сообщили в МВД Татарстана.

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