Студент КНИТУ-КХТИ - победитель кейс-чемпионата от компании РТСИМ

Фото: предоставлено пресс-службой

В рамках кейс-чемпионата «РТСИМ» 15 студентов Казанского национального исследовательского технологического университета должны были на цифровом двойнике отрегулировать деятельность колонны по разделению бутана. А ещё в режиме реального времени устранить аварии и получить качественный продукт. Соблюсти наилучшим образом все технологические требования и получить самый экономически эффективный продукт смог магистрант нефтяного факультета КНИТУ Александр Рычагов.

Фото: предоставлено пресс-службой

Уникальность чемпионата заключалась в том, что в Казани в течение пяти часов победу над техникой одерживали студенты, а в Нижнекамске параллельно - представители компании СИБУР.

Фото: предоставлено пресс-службой

С одной стороны, это стало возможностью прокачать необходимые цифровые компетенции, а с другой – сравнить, насколько студенты уступают или даже могут превзойти по образовательным показателям уже действующих специалистов крупной компании. В обеих аудиториях были установлены камеры, поэтому команды могли видеть работу друг друга, но ребятам было не до наблюдения.

Фото: предоставлено пресс-службой

- Все датчики температуры, давления, показатели качества продукта нужно было вывести на оптимальный режим работы колонны, - рассказывает победитель. – Технико-экономические показатели у меня оказались выше, чем у других.

Работать на платформе ребятам не в новинку, так как занятия по направлению «3D моделирование» с программным обеспечением от компании «РТСИМ» на нефтяном факультете КНИТУ проходят регулярно. В будущем это большое подспорье для молодых специалистов, ведь как правило, начиная работу на предприятии, многие студенты вновь учатся – осваивают «РТСИМ-карьера» или аналогичные платформы на крупных промышленных предприятиях нефтегазовой отрасли.