Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
+10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество22 сентября 2022 12:30

В Марий Эл арестовали мужчину, который пришел в отдел полиции с похоронным венком

Его признали виновным в мелком хулиганстве
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Таким образом он решил выразить неприязнь к правоохранителям.

Таким образом он решил выразить неприязнь к правоохранителям.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

40-летний житель марийского поселка Морки пришел в местный отдел полиции с похоронным венком. Мужчина поставил траурный атрибут у кабинета участкового, а в процессе нецензурно ругался. Таким образом он решил выразить неприязнь к правоохранителям.

В итоге в отношении мужчины был составлен протокол за мелкое хулиганство. Суд отправил его под административный арест на 10 суток, сообщает пресс-служба МВД по республике.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram