В Марий Эл арестовали мужчину, который пришел в отдел полиции с похоронным венком

Таким образом он решил выразить неприязнь к правоохранителям. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

40-летний житель марийского поселка Морки пришел в местный отдел полиции с похоронным венком. Мужчина поставил траурный атрибут у кабинета участкового, а в процессе нецензурно ругался. Таким образом он решил выразить неприязнь к правоохранителям.

В итоге в отношении мужчины был составлен протокол за мелкое хулиганство. Суд отправил его под административный арест на 10 суток, сообщает пресс-служба МВД по республике.

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