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Общество21 сентября 2022 16:19

У жителя Чебоксар за долги арестовали американский джип HUMMER H3

Мужчина уклонялся от оплаты более полугода
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Мужчине приставы объяснили, что если он не выплатит все долги, то машину пустят с молотка.

Мужчине приставы объяснили, что если он не выплатит все долги, то машину пустят с молотка.

Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Во время очередного рейда по должникам, которые не оплачивают штрафы и кредиты, прямо на улице приставы выявили 49-летнего жителя Чебоксар. Мужчине удавалось более полугода уклоняться от долгов. А тут он попался приставам с дорогой иномаркой – американским джипом HUMMER H3.

Судебные исполнители посчитали, что мужчина задолжал 76 тысяч рублей. Они решили не ждать с ним второй встречи и арестовали HUMMER H3. Лишили водителя транспорта и предупредили, что если он не заплатит по счетам, машину пустят с молотка.

- После этого мужчина в тот же день погасил все свои долги. В настоящее время ограничения с машины сняты, а исполнительные производства окончены фактическим исполнением, - сообщили в УФССП Чувашии.

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