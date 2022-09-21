У жителя Чебоксар за долги арестовали американский джип HUMMER H3

Мужчине приставы объяснили, что если он не выплатит все долги, то машину пустят с молотка. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Во время очередного рейда по должникам, которые не оплачивают штрафы и кредиты, прямо на улице приставы выявили 49-летнего жителя Чебоксар. Мужчине удавалось более полугода уклоняться от долгов. А тут он попался приставам с дорогой иномаркой – американским джипом HUMMER H3.

Судебные исполнители посчитали, что мужчина задолжал 76 тысяч рублей. Они решили не ждать с ним второй встречи и арестовали HUMMER H3. Лишили водителя транспорта и предупредили, что если он не заплатит по счетам, машину пустят с молотка.

- После этого мужчина в тот же день погасил все свои долги. В настоящее время ограничения с машины сняты, а исполнительные производства окончены фактическим исполнением, - сообщили в УФССП Чувашии.

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