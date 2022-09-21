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Общество21 сентября 2022 11:41

Выявлены сбои в работе правительственных сайтов Татарстана

Также временно не работал портал Военного комиссариата республики
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
На данный момент неполадки устранены.

На данный момент неполадки устранены.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Утром в среду, 21 сентября, перестали работать ряд правительственных сайтов Татарстана, среди которых сайты министерств, ведомств и управлений, а также сайт Военного комиссариата республики. За дело сразу взялись разработчики. По данным на 14:30, порталы функционируют без проблем. Разве что страницы прогружаются чуть дольше, чем обычно.

Причины сбоев не называются.

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