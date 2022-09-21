На пожаре в Елабуге спасены пять человек, в том числе двое детей

В результате ЧП никто не пострадал. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Около 21:00 во вторник, 20 сентября, в экстренные службы поступило сообщение о пожаре на шестом этаже дома №4 по улице Тази Гиззата в Елабуге. Горел электрощиток.

До того, как на место прибыли пожарные, на улицу самостоятельно эвакуировались 47 жильцов многоэтажки. Пожарные же вывели еще пятерых человек, в том числе двух детей. Одного из горожан пришлось спасать по автолестнице.

К 21:21 возгорание было потушено. Его площадь составила около одного квадратного метра.

В результате ЧП никто не пострадал, сообщают в МЧС Татарстана.

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