В Йошкар-Оле лже-сотрудники банка обманули супружескую пару почти на 2 миллиона рублей

Их уговорили взять деньги в кредит и перечислить их на "безопасные" счета. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В полицию Йошкар-Олы пришла 31-летняя горожанка и рассказала, что они с мужем стали жертвами аферистов.

Со слов женщины, ей на мобильный телефон позвонил «сотрудник службы безопасности банка» и сообщил ужасную новость. Мол, от ее имени зафиксирована попытка оформить кредит. Жительница Йошкар-Олы этого не делала. Она начала беспокоится и тут позвонивший убедил ее самой взять кредит, тем самым обезопасив себя, а деньги перевести на «безопасные счета». Женщина сделала все, как ей сказали. Оформила в отделении банка займ на 1,05 миллиона рублей и сделала переводы. Вот только деньги пропали. Их, таким образом, забрали мошенники.

Тем временем по такой же схеме аферисты обманули и супруга женщины. Мужчина так же взял кредит и перевел злоумышленникам более 859 тысяч рублей.

- По данным фактам было возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество», - сообщили в МВД Марий Эл.

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