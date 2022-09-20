В Казани благоустроят Рыбацкий остров у бывшего ресторана «Парус»

Работы должны быть завершены к концу года. Фото: Евгения ГУСЕВА

До конца текущего года в Казани благоустроят Рыбацкий остров, расположенный рядом со зданием, где некогда располагался ресторан «Парус». Там высадят деревья, установят скамейки, урны и туалет, а также обустроят удобный доступ к территории для тех же рыбаков или гуляющих мимо горожан.

Работы будут проведены в рамках благоустройства берегов реки Казанка

Напомним, ранее сообщалось, что к концу 2022 года в городе организуют вело-пешеходный маршрут по Кремлевской дамбе.

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