В Марий Эл школьник за рулем отцовского авто устроил ДТП с пострадавшим

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Фото: Госавтоинспекция Марий Эл

Утром во вторник, 20 сентября, на 24 километре автодороги «Йошкар-Ола – Уржум» в Медведевском районе столкнулись «ВАЗ-2114» и «ВАЗ-2115». За рулем «четырнадцатой» был 15-летний подросток, не имеющий водительского удостоверения. По предварительным данным, школьник взял ключи от автомобиля отца без спроса.

Вероятнее всего в какой-то момент парень решил развернуться на дороге, но не пропустил «пятнадцатую», которая ехала по встречке. В результате ДТП водитель «ВАЗ-2115» получил травмы. Также существенно пострадали обе легковушки.

- На месте работают автоинспекторы. Обстоятельства произошедшего выясняются, - говорят в Госавтоинспекции Марий Эл.

Правоохранители также дадут оценку действиям или бездействию родителей школьника.

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