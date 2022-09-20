В Набережных Челнах полицейские накрыли подпольное казино со столами для игры в покер

Возбуждено уголовное дело. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Набережных Челнах полицейские пресекли деятельность казино, которое располагалось в одном из нежилых помещений города, то есть вне игорной зоны. Заведение работало несколько месяцев, выход в него осуществлялся по предварительному звонку.

В ходе обысков правоохранители обнаружили и изъяли столы, предназначенных для игр в покер, специальные карты и фишки, денежные средства в размере 40 тысяч рублей. Задержаны пять предполагаемых организаторов и участников сообщества.

- Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст.171.2 УК РФ «Незаконные организация и проведение азартных игр». Проводятся необходимые следственные и иные процессуальные действия, направленные на изобличение всех участников указанной противоправной деятельности, а также документирование преступной деятельности подозреваемых, - говорят в МВД по Татарстану.

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