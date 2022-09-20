Из-за жалоб жителей Казани в парке «Черное озеро» отменят все крупные мероприятия

В будущем территория будет использоваться для проведения камерных ивентов. Фото: Дирекция парков и скверов Казани

Стало известно, что с 2023 года в казанском парке «Черное озеро» больше не будут проводить крупных мероприятий. Запланированные ивенты перенесут в другие общественные пространства. Причина этого - жалобы местных жителей, которым мешают громкая музыка и большое количество людей, заявила руководитель Дирекции парков и скверов города Айгуль Латыпова.

По ее словам, парк «Черное озеро» в будущем будет использоваться для проведения спокойных мероприятий.

Напомним, ранее сообщалось, что летом 2022 года в парках и скверах столицы Татарстана состоялись 520 мероприятий, которые посетили 480 тысяч человек. Горожане и туристы обменивались ненужными вещами, смотрели кино, работали с психологами, встречали закаты под диджей-сеты, создавали арт-объекты, посещали стендапы, организовывали пикники и танцевали.

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