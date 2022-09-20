Житель Набережных Челнов арендовал банное помещение и устроил там казино

В итоге мужчину приговорили к условному сроку. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жителя Набережных Челнов признали виновным в незаконной организации и проведении азартных игр. Суд установил, что мужчина арендовал «банное» помещение в 28 комплексе, уверяя, что откроет там кальянную. На деле же он купил шесть системных блоков и иное оборудование, после чего подключил компьютеры к серверам с азартными играми.

Подсудимый нанял администратора, который месяц принимал клиентов, а после «сдал» владельца заведения полицейским, когда те нагрянули с проверкой. В итоге мужчину приговорили к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком еще на три года, сообщают chelny-biz.

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