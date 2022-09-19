Двух жителей Татарстана отдали под суд за поджог пяти домов ради страховки на 17 миллионов рублей

Обман вскрыла служба безопасности одной из страховых фирм. Фото: Мария ГОРЕЛОВА

Завершено расследование уголовного дела об умышленном поджоге пяти домов в Лаишевском районе и Казани. На скамье подсудимых вскоре окажутся двое местных жителей в возрасте 38 и 46 лет, они обвиняются в крупном мошенничестве и покушении на него в сфере страхования, сообщили в прокуратуре Татарстана.

- После утверждения обвинительного заключения все материалы дела были отправлены на рассмотрение в суд, также отметили в надзорном ведомстве. – Один фигурант уже признал свою вину и был помещен под домашний арест. Второй не признал и сейчас находится под стражей.

Как полагает следствие, весной 2021 года мужчины действую в сговоре с пока что неустановленными лицами поджигая дома инсценировали несчастные случаи. По ним незаконно получалась страховка. Речь идет о сумме более 17 миллионов рублей.

Попались злоумышленники, когда они по такой же схеме попытались обмануть еще одну страховую фирму на 7,9 миллиона рублей. Но служба безопасности компании раскрыла преступный замысел, тщательно изучив поданные документы.

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