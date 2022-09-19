За два года в Казани отловили и стерилизовали более 7 тысяч бездомных животных

С начала текущего года новых хозяев себе нашли 288 собак из приютов. Фото: Мария ЛЕНЦ

За два последних года в Казани отловили и стерилизовали 7 320 бездомных животных. Более шести тысяч из них после были выпущены в места прежнего обитания, а 494 – оставлены в приюте, так как были признаны агрессивными. С начала текущего года новых хозяев себе нашли 288 собак из приютов, заявил в ходе еженедельного совещания замруководителя Исполкома города Искандер Гиниятуллин.

По словам мэра столицы Татарстана Ильсура Метшина, реализовывая проект «Казань без брошенных животных», местные власти изучали международный опыт в этом вопросе. Однко единого решения нет. Сейчас Исполком старается работать в диалоге с зоозащитниками, ветеринарами и неравнодушными горожанами.

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