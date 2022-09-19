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Происшествия19 сентября 2022 8:01

Пьяный казанец залез в чужую машину и оказался заперт там

Прибывшим на место правоохранителям мужчина не смог объяснить, что он делал в чужом авто
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Горожанина доставили в полицию.

Горожанина доставили в полицию.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Вечером в воскресенье, 18 сентября, житель Казани заметил в своем авто чужого человека. Мужчина среагировал быстро: запер машину и вызвал на место полицию.

Прибывшим на место правоохранителям, незваный «пассажир» не смог объяснить, как он оказался в салоне легковушки. Отчасти потому что мужчина был сильно пьян, сообщает «Татарстан-24».

Нетрезвого горожанина доставили в отделение полиции.

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