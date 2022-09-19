В Марий Эл состоялась Собакиада «Йошкин пес-2022»

Победителям вручили медали, кубки и полезный корм. Фото: vk.com/ano_zvezda

В выходные на ипподроме в Медведевском районе состоялась Собакиада Марий Эл «Йошкин пес-2022». В соревнованиях приняли участие около 50 собак различных пород из Йошкар-Олы, Нижнего Новгорода и Казани. Они участвовали в забеге, танцевали, а также выполняли трюки и команды. Еще одним из конкурсов в рамках мероприятия стал конкурс костюмов.

Одним из конкурсов в рамках мероприятия стал конкурс костюмов. Фото: vk.com/club1818277

Фото: vk.com/club1818277

Лучшим из лучших в своих породах и размерах вручили медали, кубки и полезный корм.

Вход для зрителей был свободным.

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