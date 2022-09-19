В Татарстане может появиться крупный завод по производству подшипников

Однако для реализации проекта необходимо государственное софинансирование. Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА

Стало известно, что в Татарстане может появиться завод по производству подшипников. С соответствующей инициативой на встрече с директором Департамента станкостроения и тяжелого машиностроения Минпромторга России Валерием Пивенем выступил гендиректор группы компаний «Далини» Руслан Нигматулин.

По словам Нигматулина, на данный момент отечественные производители подшипников могут обеспечить местные предприятия своей продукцией только на 30%. Закрыть потребность в товаре может строительство крупного завода в Татарстане. Однако для реализации проекта необходимо государственное софинансирование.

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