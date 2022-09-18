В Йошкар-Оле в аварии с тремя авто пострадал ребенок

С места происшествия. Фото: ГИБДД Марий Эл

Днем 17 сентября около половины первого в Йошкар-Оле напротив дома №5 на Вознесенском проспекте столкнулись три автомобиля.

Так, по предварительным данным, водитель Huandai выехал на встречку, где столкнулся с Kia Rio. Корейскую иномарку ударом отбросила на другую машину Газ-3110.

- В результате ДТП пострадал несовершеннолетний пассажир Huandai, - сообщили в ГИБДД Марий Эл.

Сотрудники Госавтоинспекции продолжают разбираться в обстоятельствах произошедшей аварии.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram