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Происшествия18 сентября 2022 10:00

В Йошкар-Оле в аварии с тремя авто пострадал ребенок

В обстоятельствах произошедшего продолжают разбираться сотрудники ГИБДД
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
С места происшествия. Фото: ГИБДД Марий Эл

С места происшествия. Фото: ГИБДД Марий Эл

Днем 17 сентября около половины первого в Йошкар-Оле напротив дома №5 на Вознесенском проспекте столкнулись три автомобиля.

Так, по предварительным данным, водитель Huandai выехал на встречку, где столкнулся с Kia Rio. Корейскую иномарку ударом отбросила на другую машину Газ-3110.

- В результате ДТП пострадал несовершеннолетний пассажир Huandai, - сообщили в ГИБДД Марий Эл.

Сотрудники Госавтоинспекции продолжают разбираться в обстоятельствах произошедшей аварии.

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