Глава Татарстана Рустам Минниханов открыл новое пространства коворкинга «Добрая Казань»

Перед открытием в помещении провели капитальный ремонт. Фото: president.tatarstan.ru

В столице Татарстана решение о выделение для проекта «Добрая Казань» помещения для коворкинга было принято еще осенью 2021 года. Для этого выбрали площадь более 500 квадратных метров на первом этаже дома №5 по улице Сеченова.

Но там предстояло еще провести капитальный ремонт, который был закончен только недавно. И вот 16 сентября новое пространство проекта «Добрая Казань» посетил глава Татарстана Рустам Минниханов, его сопровождал мэр города Ильсур Метшин. Они посетили кабинеты, классы и холл.

Если ранее проект ютился в помещении на улице Профсоюзная, где нельзя было даже проводить встречи, не говоря уже о семинарах, то в новом пространстве теперь могут спокойно взаимодействовать представители более 100 благотворительных организаций и сообществ.

Помимо нового помещения Рустам Минниханов вручил директору АНО «Добрая Казань» Татьяне Мерзляковой сертификат на автомобиль Lada Largus для перевозки инвалидов-колясочников.

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