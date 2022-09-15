К участникам международного форума Digital Week - 2022 в Казани обратится Михаил Мишустин

Пленарная часть форума состоится 23 сентября в 10:30. Фото: Правительство России

Международный форум Kazan Digital Week - 2022 посетит министр цифрового развития России Максут Шадаев. Он примет участие в пленарной части мероприятия, которая состоится утром 23 сентября. К собравшимся по видеосвязи обратится премьер-министр страны Михаил Мишустин.

Кроме этого, Шадаев будет присутствовать на большой федеральной конференции «Государство в контакте», которая пройдет в рамках форума, сообщил журналистам глава Минцифры Татарстана Айрат Хайруллин.

Напомним, международный форум Kazan Digital Week - 2022 пройдет с 21 по 24 сентября. Площадкой для его проведения станет выставочный центр «Казань Экспо». Планируется провести 150 мероприятий, которые посетят 30 тысяч участников из 32 стран.

Также на форуме ожидаются выступления представителей Центрального Банка России, Ассоциации Финтех, Национальной системы платежных карт, рейтинговых агентств и международных компаний. Услышать выступления этих спикеров можно на секции «Экосистема финтех», организованной Ак Барс Банком.

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