В Казани стартовал суд на автоинспектором, обвиняемым в незаконной выдаче прав

Преступления происходили в период с 2019 по 2020 годы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В четверг, 15 сентября, в Приволжском районном суде Казани начались слушания по делу бывшего автоинспектора Шамиля Бикушева, который обвиняется в незаконной выдаче водительских удостоверений. Преступления происходили в период с 2019 по 2020 годы.

По версии следствия, за два неполных года Бикушев незаконно выдал 81 водительское удостоверение. Для этого он получал заявления об утере или краже якобы имевших у людей прав (на деле их никогда и не было), вносил соответствующие изменения в базу данных, и выдавал новые. В реализации схемы автоинспектору помогал приятель, который теперь также проходит обвиняемым по этому делу.

Свою вину Бикушев не признает.

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