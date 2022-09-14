В Татарстане иноагентам не будут выдавать республиканские премии

В положении о премии имени Гавриила Державина сказано, что решение о ее присуждении может быть изменено до вручения диплома, если лицо является иностранным агентом. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Татарстане приняли решение не выдавать премии в области театрального искусства имени Марселя Салимжанова, Гавриила Державина и Ильгама Шакирова лицам, признанным в России иноагентами. Соответствующее постановление подписано премьер-министром республики Алексеем Песошиным.

Так, например, по премии имени Гавриила Державина прописано, что решение о ее присуждении может быть изменено до вручения диплома, знака лауреата и соответствующего удостоверения в том случае, если кандидат выполняет функции иностранного агента. Похожие изменении внесены в положения и по другим премиям.

Напомним, в июне 2022 года депутаты Госдумы приняли закон о контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием. Так, иноагенты при осуществлении творческой деятельности не смогут получать государственную финансовую поддержку.

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