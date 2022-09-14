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Происшествия14 сентября 2022 7:00

В результате столкновения иномарки и «ГАЗели» в Чувашии погиб мужчина

Еще один человек – пассажирка легковушки – получила травмы
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Обстоятельства произошедшего выясняются. Фото: ГИБДД Чувашии

Обстоятельства произошедшего выясняются. Фото: ГИБДД Чувашии

Около 7:25 в среду, 14 сентября, на 658 километре автодороги М-7 «Волга» в Чебоксарском районе столкнулись автомобили Chevrolet и «ГАЗель Некст». По предварительным данным, водитель иномарки «догнал» грузовик сзади. От удара последний опрокинулся, говорят в ГИБДД Чувашии.

Трагедия произошла на 658 километре автодороги М-7 «Волга». Фото: ГИБДД Чувашии

Трагедия произошла на 658 километре автодороги М-7 «Волга». Фото: ГИБДД Чувашии

В результате ДТП 35-летний водитель легковушки погиб на месте. Его пассажирка получила травмы и была госпитализирована.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

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