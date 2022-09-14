В результате столкновения иномарки и «ГАЗели» в Чувашии погиб мужчина

Обстоятельства произошедшего выясняются. Фото: ГИБДД Чувашии
Около 7:25 в среду, 14 сентября, на 658 километре автодороги М-7 «Волга» в Чебоксарском районе столкнулись автомобили Chevrolet и «ГАЗель Некст». По предварительным данным, водитель иномарки «догнал» грузовик сзади. От удара последний опрокинулся, говорят в ГИБДД Чувашии.
Трагедия произошла на 658 километре автодороги М-7 «Волга». Фото: ГИБДД Чувашии
В результате ДТП 35-летний водитель легковушки погиб на месте. Его пассажирка получила травмы и была госпитализирована.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram