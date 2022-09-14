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Происшествия14 сентября 2022 5:29

В Казани женщина стояла на балконе горящей квартиры и просила о помощи

ЧП произошло в доме №22 по улице Халезова
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Причины случившегося выясняются специалистами.

Причины случившегося выясняются специалистами.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Около 20:42 во вторник, 13 сентября, в экстренные службы поступило сообщение о пожаре в доме №22 по улице Халезова. На балконе пятого этажа там стояла женщина и просила о помощи. Прибывшие на место пожарные спустили ее вниз при помощи автолестницы. Спасенная не пострадала.

После они проникли в квартиру и ликвидировали горение на площади пяти «квадратов».

- Причину пожара установят дознаватели Государственного пожарного надзора, - говорят в МЧС Татарстана.

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