В Казани на набережной озера Кабан представят аудиоспектакль

Начало в 17.00. Фото: kzn.ru

Для жителей и гостей Казани 17 сентября на набережной озера Кабан будет представлен аудиоспектакль «Кабан Cool». Режиссеры проекта Ксения Шачнева и Дина Сафина собрали истории казанцев, а также экспертов о прошлом и настоящем озера.

Так, например, краевед Марк Шишкин, режиссер Ильгиз Зайниев, дендролог Сергей Мурзов и орнитолог София Хохлачева поведают о том, как Кабан меняет Казань и как Казань меняет озеро.

- Представление начнется в 17.00 на перекрестке улиц Салимжанова и Татарстан, над площадкой для детей. Для того, чтобы прослушать спектакль нужно взять с собой телефон и наушники, - уведомили в Дирекции парков и скверов Казани.

К слову, познакомиться с аудиоспектаклем «Кабан Cool» можно будет и после его официальной презентации. Для этого надо будет просто отсканировать QR-код на месте премьеры.

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