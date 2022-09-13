В марийской колонии силами осужденных появились выставочный шкаф и разноцветный указатель

Идея установить эти арт-объекты пришла в голову Александру Бородину. Фото: УФСИН по Марий Эл

В колонии-поселении №7, которая находится в поселке Светлый Медведевского района, появились «Бородинский указатель» и «Лабазъ». Идея установить эти арт-объекты пришла в голову осужденному Александру Бородину, сообщает пресс-служба УФСИН России по республике.

Благодаря Александру и его помощникам на территории учреждения появился разноцветный указатель, по которому можно узнать, где находится медицинская часть, столовая или музей. Название объект получил в честь своего создателя - «Бородинский указатель».

Также в колонии появился «Лабазъ» - выставочный шкаф под открытым небом. Его будут использовать для хранения работ заключенных.

Это - Фото: УФСИН России по Марий Эл

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