КНИТУ-КХТИ вошел в ТОП-10 рейтинга фонда Потанина

Опубликован рейтинг высших учебных заведений по версии Благотворительного фонда Владимира Потанина. Он публикуется ежегодно и включает 75 вузов, участвующих в стипендиальной программе. Рейтинг измеряет социальную среду университетов и оценивает созданные условия для преподавательского состава и самореализации магистрантов, а также анализирует активность студентов и преподавателей.

В этом году Казанский национальный исследовательский технологический университет вошел в десятку лучших вузов. В прошлом году университет занимал 51 место и всего за 12 месяцев смог добиться столь значительных результатов – 8 место.

В методологии рейтинга учитывается активность участия студентов университета в стипендиальном конкурсе, а также доля победителей. Среди показателей, которые влияют на рейтинг - средний балл преподавателей университета, участвовавших в грантовом конкурсе, и количество преподавателей - победителей конкурса. Кроме того, в зачет идет количество представителей университета, которые приняли участие в Школе Фонда. Тройку лидеров возглавляют Санкт-Петербургский госуниверситет, МГУ имени Ломоносова и Национальный исследовательский университет ИТМО.