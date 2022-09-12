Отопление в жилых домах подключат при среднесуточной температуре воздуха +8 градусов в течение пяти дней подряд. Фото: Светлана Макеева

С 15 сентября в Нижнекамске планируют начать отопительный сезон. Так, в первую очередь, тепло направят детским садам, учебным заведениям и медицинским учреждениям, сообщают власти города.

Согласно действующим правилам, отопление в жилых домах подключат при среднесуточной температуре воздуха +8 градусов, которая должна продержаться в течение пяти дней подряд. И скорее всего, эта такие данные столбики термометров покажут не позднее 1 октября.

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